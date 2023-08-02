Doğal ürünler Pazarı Cumartesi günü açılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, 5 Ağustos Cumartesi gününde Kayserililerle buluşacak. Sağlıklı, organik sebze ve meyve almak isteyen tüketiciler, Cumartesi günleri 08.00 ila 20.00 saatleri arasında pazara gelebilecekler. Diğer günlerde ise bahçelerde bulunan üreticilerden rahatlıkla alışveriş yapabilecekler.

Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünlerin yanı sıra, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor. Pazarda Sınırlı Sorumlu Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi, Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı ve şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünlerde satışa sunuluyor.