Doğalgaz faturaları bu ay ücretsiz

Bu kapsamda doğalgaz kullanan abonelerin faturasında ‘Devlet tarafından karşılanmıştır’ ibaresi yer aldı. Böylelikle bu ay doğalgaz kullanımları ücretsiz olarak sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Karadeniz Gazının devreye alınma Töreni'nde açıkladığı 1 ay ücretsiz doğalgaz ve 1 yıl boyunca mutfak ve sıcak su kullanımında 25 metreküpe kadar olan kısmın ücretsiz olacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre 24 Nisan, 31 Mayıs tarihleri arasında konut, ibadethane, ve cemevi abonelerinin ısınma dahil 1 aylık faturası Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesi tarafından karşılanacak denildi. Ayrıca 1 yıl süre ile 25 metreküpe kadar olan mutfak ve sıcak su kullanımını kapsayan doğalgaz için 1 Mayıs 2024 tarihine kadar olan faturalar bakanlık tarafından karşılanacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda doğalgaz abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmamasına ilişkin uygulama 24 Nisan 31 Mayıs'a kadar olan kullanımlarda fatura bedeli ödenmeyecek ifade edilmişti. Doğalgaz kullanan abonelerin faturasında ‘Devlet tarafından karşılanmıştır’ ibaresi yer aldı. Böylelikle 1 aylık doğalgaz kullanımları ücretsiz olarak sunuldu.