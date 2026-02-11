Doğalgaz ustası hakkında ev sahibi ve kardeşini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı

Kayseri’de iddiaya göre D.D., evinde doğalgaz hattı yaptırmak için sanık F.K. ile irtibata geçti. D.D. daha sonra işi yapacak F.K.‘nın yarım bıraktığını ve savsaklandığı gerekçesiyle işi iptal etti. D.D. ve ağabeyi Ü.D., usta F.K.’nın kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Konu ile ilgili açılan davaya müşteki kardeşler D.D. ve Ü.D. katılırken sanık F.K. katılmadı.

Mahkemede konuşan müşteki D.D., “Doğalgaz işi yaptırmak istedik. Sanıkla irtibata geçtik. Daha sonra işi savsakladığı için vazgeçtim. Olay günü sanık beni aradı. ‘Evine çay içmeye geleceğim, hayır getirecek bir oturma değil. Eğer 5 bin TL vermezsen sen de zarar görürsün’ dedi. Ben hakaret veya hakaret içeren söz kullanmadım. Şikayetçiyim” dedi.

Diğer müşteki olan D.D.‘nin ağabeyi Ü.D. ise, “Sanık kardeşimin telefonuna bakmadığı için ben aradım, görüştüm. ‘Neden dolandırmaya çalışıyorsun’ dedim. Parayı kardeşimden istedi. Kardeşim numarasını engelleyince bu kez bana yazmaya başladı. Kişisel bilgilerimize ulaşmış. Adresimi, araç plakamı söyledi. Tehdit içerikli söylemlerine devam etti. ‘Bu parayı sizden almasını bilirim’ dedi” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

