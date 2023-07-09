Doğalgazları olmadığı için eylem yaptılar

Sivas’ın Zara ilçesinde mahalle sakinleri doğalgaz hizmeti alamadıkları eylem yaparak duruma tepki gösterdiler.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi Ağılkapısı mevkii Küme Evler bölgesi sakinleri, ilçeye 2018 yılında gelen doğalgaz hizmetini alamadıkları için eylem gerçekleştirdi. Sivas-Erzincan karayolunda toplanan grup, "Duyun sesimizi, Yenicami Mahallemize doğalgaz ve altyapı istiyoruz" yazılı döviz ve pankartlarla yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Beş yıldır doğalgaz hizmeti alamayan vatandaşlar, Karadeniz-Akdeniz yolunun Zara ilçesinden geçen kısmında geçmişte yapılan çalışmalar nedeniyle de altyapıda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdiler. Yetkililere seslenen vatandaşlar, bu sorunun çözülmesini ve biran önce mahallelerine doğalgazın gelmesini istediklerini söylediler.