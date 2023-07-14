Doğan Bilgin, Argıncıkspor'da

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Argıncıkspor, Talas Anayurtspor forması giyen Doğan Bilgin'i kadrosuna kattı.

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  • 14.07.2023 08:27
  • Güncelleme: 14.07.2023 09:58
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Doğan Bilgin, Argıncıkspor'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Argıncıkspor, Talas Anayurtspor forması giyen Doğan Bilgin’i kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar geçen sezon Talas Anayurtspor forması giyen 22 yaşındaki Doğan Bilgin’i kadrosuna kattı. Futbola Kafkasspor’da başlayan ve ardından 4 sezondur Talas Anayurtspor forması giyen 2001 doğumlu Doğan Bilgin, yeni sezonda Argıncıkspor forması giyecek.

Argıncıkspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Talas Anayurtspor forması giyen Doğan bilgin ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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