Ak Parti Develi Kadın Kolları, Arife Doğan'la yola devam dedi
AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Develi Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde Develi Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Develi Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Kongrede; mevcut başkan Arife Doğan, yeniden AK Parti Kadın Kolları Develi ilçe başkanı olarak seçildi. Kongreye; Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, AK Parti İl Başkanvekili Şaban Elbiz, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker; AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve davetliler katıldı.