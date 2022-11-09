Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin, babasının da 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlçeye bağlı Yukarı Mahalle Komandolar Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen kazada, virajı alamayan İdris Ülger yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen İrfan Keskin (49) yönetimindeki 38 ABP 456 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki otomobildeki G.K., M.H.K. (21), O.K., K.K., C.A. ve O.K. ise ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babasıyla aynı kaderi yaşadı

Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki İdris Ülger’in babası Dursun Ülger’in de 5 yıl önce kullandığı kamyonetle yaptığı kazada hayatını kaybettiği, ailenin çocukları olması için 10 yıl beklediği, 10 yılın ardından kazada hayatını kaybeden İdris’in doğduğu öğrenildi.

Talihsiz gencin cenazesi, bugün toprağa verildi.