Doğru fidan dikimi nasıl yapılmalı?

Orman yangınları sebebiyle vatandaşlar fidan dikimine ilgi göstermeye başladı. Doğru fidan dikimi hakkında konuşan Orman Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yardımcısı İlker Kapukıran, doğaya ve iklime uyumlu fidan seçimlerinin daha etkili ve zahmetsiz olacağını belirterek, "Doğru fidan dikimi için yöreye uygun, doğru fidan türü seçimi ile başlamalıyız. Fidanın tüp boyutuna uygun şekilde çukur açmamız gerekmektedir. Tüp boyutundaki fidanın kök boğazı dediğimiz kısmının toprağın içerisinde kalacak şekilde uygun derinliği sağladıktan sonra üzerindeki poşeti kesmemiz, fidandan ayırmamız gerekiyor. Tabanından iki parmak kalınlığındaki kısmı tekerlek şeklinde kesip fidandan ayırmamız gerekmektedir. Buna biz “kök tuvaleti” ismini veriyoruz. Bu şekilde fazla kökü fidandan ayırıp, toprakla buluşması için uygun ortamı sağlamış oluyoruz. Daha sonra fidanı dik bir şekilde hazırlamış olduğumuz çukura yerleştirip, kenarına bir miktar toprak çekip, kalan kısmı, poşeti fidandan ayırmış oluyoruz. Kök boğazı dediğimiz kısma kadar toprağı tamamen içine doldurup, sonrasında hafif bir toprak malzemesi çekerek can suyu verme işlemiyle toprağın içindeki son hava boşluklarını dolduruyoruz. Böylece fidanın sağlıklı bir şekilde büyümesi için yeni bir ortam sağlamış oluyoruz. İklim, tabii ki fidanın gelişimi için çok önemlidir. Fidan, kendi yetişme şartlarını sağlayamazsa belli bir müddet sonrasında kurur. O yüzden fidanın doğaya daha uygun, doğada mevcut olan türlerden seçilmesi gerekir. İç Anadolu’daki kurak ve yarı kurak iklime uygun meşe, çam, sedir türleri tercih edilirse, fidanlarımız daha iyi gelişim sağlar ve az su ihtiyacı ile daha fazla alanda fidan dikimi gerçekleştirilebilir" şeklinde konuştu.