Doğru su tüketiminin önemi

Havaların ısınmasıyla sıvı tüketimi ihtiyacı da arttı. Yaz aylarında vücudun terlemesiyle bedenlerdeki sıvı kaybının arttığını belirten Diyetisyen Ceren Merve Kılcı, insanların su tüketirken dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kılcı, “Yazın sıcak aylarla beraber aslında vücudumuzda terle attığımız su miktarı da arttığı için ekstra daha suyumuzun tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Suyu tüketirken dikkat etmemiz gereken durumlardan biri de doğru içmek. Biz genelde sırf su içebilmek adına tek seferde büyük miktarlarda tüketebiliyoruz. Ancak bizim mesanemiz tek seferde 200 mililitre kadar sıvıyı kabul etmektedir. O yüzden saat başı bir bardak içtiğimiz suyu hem vücudumuz daha aktif bir şekilde kullanmış oluyor hem de idrarla dışarı atımını daha aza indirmiş oluyoruz” dedi.

‘MEYVEYİ TÜKETİRKEN PORSİYONUNA DİKKAT ETMELİYİZ’

Diyetisyen Ceren Merve Kılcı, yazın dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de meyve tüketimi olduğunu belirtti. Meyve yerken porsiyon kontrolünün sağlanmasını öneren Kılcı, “Yaz aylarıyla beraber aslında en sevdiğimiz kavun, karpuz, şeftali gibi meyveleri daha çok bulabiliyoruz. Mevsimi olduğu için tüketebiliyoruz. Unutmamız lazım ki meyvenin de içerisinde doğal olan bir şeker var. Yani onu da yine tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmeliyiz. Bir de mesela şunu yapabiliriz; meyveyi tek başına tüketirsek kan şekerimizi yükseltir. Yanında ufak bir protein kaynağı da tüketirsek bu dengelemeyi de yaparak meyvenin bizi daha uzun süre tok tutmasını sağlarız. Bunu nasıl yapabiliriz, karpuzun yanına yakışacak olan şey nedir peynirdir. Hepimiz çok sever çok tüketiriz. Ufak bir parça peynir olabilir. Yoğurt, ayran, kefir olabilir. Belki karpuzla bunları tercih etmeyiz ama diğer meyvelerle yine bunları tercih edebiliriz. Yazın biraz daha az yağ içeren daha hafif olan yiyeceklere daha fazla yönelmeliyiz. Özellikle yazın sebzeleri çok çeşitli ve zeytinyağlı olacak şekilde çok daha keyifli bir şekilde tüketebiliriz. Sebzeleri kızartmak yerine fırınlamayı tercih edebiliriz” ifadelerini kullandı.