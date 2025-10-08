'Doğru teknikle yapılan silikon ameliyatı emzirmeye engel değil'

Estetik ameliyatlarla silikon taktırdıktan sonra emzirme mümkündür. Doğru teknikle gerçekleştirilen operasyon sonrasında, yeni bir gebelik durumunda da emzirmenin devam edebileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ece Nur Dursun, “Silikon taktırınca emzirebilir miyiz? En çok sorulan sorulardan biri. Evet, doğru bir teknikle yapıldığında emzirilebilir. Biz cerrahimizde silikonu, kas altı ya da meme dokusunun altına yerleştirdiğimizden dolayı, meme bezleri ve süt kanalları etkilenmez. Öncesinde emzirebilen bir kişi, yeni bir gebelik durumunda da emzirebilir. Doğru teknikle yapılan ameliyatlarda silikon emzirmeye engel değildir” diye konuştu.