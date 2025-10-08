  • Haberler
  • Sağlık
  • 'Doğru teknikle yapılan silikon ameliyatı emzirmeye engel değil'

'Doğru teknikle yapılan silikon ameliyatı emzirmeye engel değil'

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ece Nur Dursun, estetik ameliyatlarda yapılan silikon işleminin doğru teknikle uygulandığında emzirmeye engel olmadığını belirtti. Dursun, 'Silikonu kas altına veya meme dokusunun altına yerleştirdiğimiz için meme bezleri ve süt kanalları etkilenmez. Daha önce emzirebilen bir kişi, yeni bir gebelikte de emzirmeye devam edebilir' dedi.

'Doğru teknikle yapılan silikon ameliyatı emzirmeye engel değil'

Estetik ameliyatlarla silikon taktırdıktan sonra emzirme mümkündür. Doğru teknikle gerçekleştirilen operasyon sonrasında, yeni bir gebelik durumunda da emzirmenin devam edebileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ece Nur Dursun, “Silikon taktırınca emzirebilir miyiz? En çok sorulan sorulardan biri. Evet, doğru bir teknikle yapıldığında emzirilebilir. Biz cerrahimizde silikonu, kas altı ya da meme dokusunun altına yerleştirdiğimizden dolayı, meme bezleri ve süt kanalları etkilenmez. Öncesinde emzirebilen bir kişi, yeni bir gebelik durumunda da emzirebilir. Doğru teknikle yapılan ameliyatlarda silikon emzirmeye engel değildir” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin 1200 km'lik altyapısı, 'Kanal Görüntüleme Robotu' ile Kontrol Altında
Kayseri'nin 1200 km'lik altyapısı, "Kanal Görüntüleme Robotu" ile Kontrol Altında
Ali Dağı, 'Yangın Kalkanı' ile yangından korunacak
Ali Dağı, 'Yangın Kalkanı' ile yangından korunacak
Tacettin Katlı Otaparkı'nın çatısı 2 Milyon TL'ye yenilendi
Tacettin Katlı Otaparkı'nın çatısı 2 Milyon TL'ye yenilendi
İncesu OSB'de 23 arsa tahsis edilecek
İncesu OSB’de 23 arsa tahsis edilecek
Polis ekiplerinden terör operasyonu: Bylock kullanıcısı 2 kişi yakalandı
Polis ekiplerinden terör operasyonu: Bylock kullanıcısı 2 kişi yakalandı
Özgürlük Filosu'ndaki Milletvekilleri ve Aktivistler İsrail Tarafından Alıkonuldu
Özgürlük Filosu'ndaki Milletvekilleri ve Aktivistler İsrail Tarafından Alıkonuldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!