Doğu ailesinin mutlu günü
- 14.07.2023 22:38
- Güncelleme: 14.07.2023 22:38
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Nurettin Doğu' nun oğlu Mustafa Yasir ile Gözel Ailesinin kızı Beyza dünya evine girdi.Kalabalık bir misafir topluluğunun katıldığı düğün merasiminde genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı.Düğüne aynı zamanda Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.Kayseri Gündem ailesi olarak bizde genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Kurumsal Haber
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