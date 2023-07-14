Doğu ailesinin mutlu günü

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  • 14.07.2023 22:38
  • Güncelleme: 14.07.2023 22:38
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Doğu ailesinin mutlu günü

Nurettin Doğu' nun oğlu Mustafa Yasir ile Gözel Ailesinin kızı Beyza  dünya evine girdi.Kalabalık bir misafir topluluğunun katıldığı düğün merasiminde genç çiftin  nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı.Düğüne aynı zamanda Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.Kayseri Gündem ailesi olarak bizde genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Kurumsal Haber

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