Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu

Kış aylarında yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025 sezonu sefer tarihleri açıklandı. Ankara-Kars hattında hizmet veren tren, bu yıl da Aralık ayından itibaren yola çıkacak. Turistik Doğu Ekspresi her yıl olduğu gibi bu sezon da yalnızca kış döneminde (Aralık–Şubat-Mart) sefer yapacak. Fiyatlar dönemine göre “düşük, normal ve yüksek sezon” olarak değişirken, tatil dönemleri ve hafta sonlarında ücretler artabiliyor. Yetkililer, sınırlı sayıda vagon bulunan tren için erken rezervasyon yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

2025 sezonu için bilet ve ücret bilgileri şu şekilde:

Ankara - Kars yönü (2 kişilik yataklı oda),

Düşük sezon (23 Aralık 2024 – 17 Ocak 2025): 12 bin TL

Yüksek sezon (20 Ocak – 28 Şubat 2025): 14 bin 500 TL

Kars - Ankara yönü

Düşük sezon: 10 bin 500 TL

Yüksek sezon: 13 bin TL

Normal Doğu Ekspresi

Turistik seferle birlikte sıkça karıştırılan klasik Doğu Ekspresi ise çok daha uygun fiyatlarla yolcu taşıyor.

Pulman tam bilet: 720 TL

Örtülü kuşetli bilet: bin 240 TL

Bilet satışlarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.