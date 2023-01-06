Doğu Ekspresi'yle Sarıkamış'a giden Bakan Kasapoğlu, Kayseri'de mola verdi

'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na katılmak üzere gençler, milli sporcular ve sanatçılar ile beraber Doğu Ekspresi treniyle Ankara Garı'ndan hareket eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kayseri'de mola verdi.

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  • 06.01.2023 21:19
  • Güncelleme: 06.01.2023 21:19
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Doğu Ekspresi'yle Sarıkamış'a giden Bakan Kasapoğlu, Kayseri'de mola verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri', 6-8 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bakan Kasapoğlu, etkinliklere katılmak üzere 50 genç, milli sporcular ve sanatçılar ile Ankara Garı'ndan trenle yola çıktı. Bakan Kasapoğlu’nun da içerisinde bulunan ve bu sabah Ankara’dan yola çıkan tren 18.20’de Kayseri’ye ulaştı. 
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı Boğazköprü’den Gar’a kadar Bakan Kasapoğlu’na eşlik ettiler. Bakan Kasapoğlu Kayseri Garı’nda zeybek oyunu ile karşılandı. Bir Süre sporcularla sohbet eden Kasapoğlu daha sonra beraberindekilerle yola devam etti.

1ha

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