Doğu garajında taksicinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın davasına devam edildi

Olay 1 Eylül 2025 saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Doğu Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.D. hayatını kaybetti. M.Ş. Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan M.Ş. hakkında ‘kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın bugünki duruşmasına tutuklu sanık M.Ş. ile taraf avukatları katılırken müştekiler katılmadı. Bir önceki ifadesinde, “Ben memleketten gelen hanımımı bekliyordum. M.D. tuvalete giderken kafa sallayarak küfür etti. Dönerken tekrar küfür etti. Yanımda poşette ekmek ve bileylettiğim ekmek bıçağı vardı. ‘Bana mı küfür ediyorsun?’ dedim. ‘Evet’ dedi” diyen tanık bugün ki duruşmasında ise, “Tanık, M.D.'nin bana ilk ettiği küfürü duymamış. Ben bu olaydan sonra psikolojik ilaçlar kullandım” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilemsi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.