Doğu Garajındaki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı
Kayseri'de geçtiğimiz gün Doğu Garajı'nda husumetlisi M.D.'yi bıçaklayarak ölümüme sebep olan M.Ş., Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay geçtiğimiz gün Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Doğu Garajı’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. (63) ile M.Ş. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.D. hayatını kaybetti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Doğu Garajı Otobüs Terminali içerisinde meydana gelen cinayet sonrası olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. ‘Kasten Öldürme’ suçundan aranan M.Ş., yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı adreste yakalandı. Şahıs, “Kasten Öldürme” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.