Doğu Sanayi'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi, Doğu Sanayi 85/1. Sokak üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi ve büyüyen yangın nedeniyle dumanlar çevreyi de etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale sonucunda kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.