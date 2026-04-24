Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı: Yeni Düzenleme Neleri Kapsıyor?

Yeni düzenleme, “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında kabul edildi. Kanun yalnızca doğum iznini değil; babalık izni, koruyucu aile izni, evlat edinme izni, sosyal hizmetler, çocukların korunması ve dijital platformlara yönelik bazı yeni yükümlülükleri de içeriyor.

Doğum İzni Kaç Hafta Oldu?

Önceki uygulamada kadın çalışanlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarıldı.

Buna göre kadın çalışanlar artık:

Doğumdan önce 8 hafta,

doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere

toplam 24 hafta doğum izni kullanabilecek.

Bu hak, kamu personeli, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer kadın çalışanlar için geçerli olacak.

Doğum Öncesi Çalışma Süresinde de Değişiklik Var

Sağlık durumu uygun olan kadın çalışanlar, doktor raporu almaları halinde doğumdan önceki izinlerinin bir bölümünü doğum sonrasına aktarabiliyordu. Önceki uygulamada kadınlar, doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu süre doğuma 2 hafta kalana kadar indirildi. Böylece uygun şartları taşıyan kadın çalışanlar, doğum öncesinden doğum sonrasına daha fazla izin aktarabilecek.

İlave 8 Haftalık Haktan Kimler Yararlanabilecek?

Düzenleme yalnızca yeni doğum yapacak anneleri değil, geçiş sürecindeki anneleri de kapsıyor.

Analık izni sona ermiş olsa bile, doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olan anneler, talep etmeleri halinde 8 hafta ilave analık izni kullanabilecek.

Bu haktan yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapması gerekiyor.

Babalık İzni 10 Güne Çıktı

Yeni kanunla babalık izninde de artış yapıldı. Özel sektör çalışanları için 5 gün olan ücretli babalık izni, memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.

Bu değişiklikle babaların doğum sonrası süreçte aileye daha fazla destek verebilmesi amaçlanıyor.

Evlat Edinenlere ve Koruyucu Ailelere Yeni Haklar

Düzenleme, evlat edinen ve koruyucu aile olan çalışanlara yönelik izin haklarını da genişletiyor.

En fazla 3 yaşında bir çocuğu evlat edinen çalışanlara 8 hafta izin verilecek. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara ise çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren, talepleri halinde 10 gün izin hakkı tanınacak.

Bu adımın, koruyucu aile modelini teşvik etmesi ve çocukların aile ortamında büyümesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çoğul Gebelikte Süre Daha Uzun

Kadın çalışanın çoğul gebelik yaşaması halinde izin süresi daha uzun olacak. Normal doğumda toplam 24 hafta olan doğum izni, çoğul gebelik durumunda 26 hafta olarak uygulanacak.

Düzenlemenin Amacı Ne?

Yeni doğum izni düzenlemesiyle anne ve bebek sağlığının korunması, doğum sonrası bakım sürecinin güçlendirilmesi ve aile yapısının desteklenmesi amaçlanıyor.

Uzmanlara göre özellikle doğumdan sonraki ilk 6 ay, bebeğin fiziksel ve duygusal gelişimi açısından kritik öneme sahip. Annenin bu dönemde ekonomik kaygı yaşamadan bebeğiyle zaman geçirebilmesi, hem anne sağlığı hem de bebek gelişimi açısından olumlu görülüyor.

İşveren Desteği Tartışması

Düzenleme çalışan anneler açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilirken, işveren tarafına yönelik destek mekanizmalarının yeterli olup olmadığı da tartışılıyor.

İş dünyasından bazı temsilciler, 24 haftalık doğum izni uygulamasının kadın istihdamını olumsuz etkilememesi için işverenlere prim, sigorta veya maaş desteği gibi tamamlayıcı adımlar atılması gerektiğini belirtiyor.

Kadın istihdamının korunması için yalnızca izin süresinin artırılmasının yeterli olmadığı, kreş, çocuk bakım desteği ve işe dönüş sürecini kolaylaştıracak uygulamaların da güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sonuç

Yeni düzenlemeyle Türkiye’de doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmış oldu. Doğum sonrası izin süresinin iki katına yükselmesi, çalışan anneler için önemli bir sosyal hak olarak öne çıkıyor.

Babalık izninin 10 güne çıkarılması, evlat edinenlere ve koruyucu ailelere yeni izin hakları tanınması da düzenlemenin aile politikaları açısından kapsamını genişletiyor.

Ancak uygulamanın kadın istihdamı üzerinde olumsuz etki oluşturmaması için işveren destekleri, kreş hizmetleri ve işe dönüş mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.