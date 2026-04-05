Doğum izni süresi uzatılıyor

Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik sınırlamayı içeren kanun TBMM Genel Kurulu gündeminin ilk sırasına yer alacak ve yasalaştırılacak. Yeni düzenlemeler, hem çalışan annelerin haklarını genişletmeyi hem de çocukların dijital ortamda korunmasını hedefliyor. Kabul edilen düzenlemeye göre, kadın çalışanların doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte annelerin doğum sonrası hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha uzun süre desteklenmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi

