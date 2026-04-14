  • Haberler
  • Gündem
  • Doğuştan anüsü olmayan 4 günlük buzağı, sağlığına kavuştu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Aygörmez Mahallesi'nde doğuştan anüsü kapalı dünyaya gelen 4 günlük buzağı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Aygörmez Mahallesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Bekir Öztürk, doğan buzağısında nadir görülen bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Pazar günü saat 00.30 sıralarında gerçekleşen doğumda buzağı anüssüz doğdu. Buzağının anüsünün olmadığını fark eden üretici Öztürk, nadir görülen bu durum karşısında yetkililerden yardım istemişti. 

Buzağı, Pazartesi günü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından buzağısının iyileştiğini söyleyen üretici Bekir Öztürk, “Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Bey, İlçe Tarım Müdürümüz Hakan Bey ve Pınarbaşı veteriner hekimimiz Bekir Tümüklü’nün katkılarıyla buzağımızı Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde ameliyat ettirdik. Orada ameliyatı yapan Prof. Dr. Gültekin Atalan hocamız ve ekip arkadaşlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Buzağımız şu an gayet iyi, iştahlı ve keyfi yerinde. Buzağımızı bir gün evimizde, temiz bir ortamda kontrollerini sağladık. İlaçlarını yaptık ve iyileşmeye başladı” dedi

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!