Doğuştan engelli kedi ‘Şeker’ Engelsiz Yaşam Merkezi’nin neşesi oldu

Yaklaşık 4 ay önce doğan ve doğuştan bir patisi olmayan Şeker isimli kedi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin neşesi oldu. Şeker, bazen merkez girişinde danışmanlık önünde merkeze gelen misafirleri karşılıyor, bazen de hareketleri ile ilgi odağı oluyor. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personeli, öğrencilere gösterilen aynı ilgi ve şefkati veteriner denetiminde periyodik olarak aşıları yapılan Şeker’e de gösteriyor.

‘GELDİĞİ GÜNDEN BUGÜNE KURUMUN PERSONELİ GİBİ OLDU’

Şeker’in bakımı hakkında konuşan ve artık bir personel gibi merkezde yerini aldığını ifade eden Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Kurucu Müdürü Mürşide Aslan konuyla ilgili, “Şeker aslında bir ev kedisi ve doğuştan engelli bir kedi. Kurumumuza çok yakışacağını düşündük. Başkanımız sağ olsun buraya getirdi. Geldiği günden beri kurum içerisinde kadrolu personel gibi oldu. Aramızda yaşıyor şu anda. Günlük bakımını hocalarımız ihmal etmiyor. Onun haricinde dışarıdan da destekçileri var. Şeker’le en ince ayrıntısına kadar ilgileniliyor. Kedi kendini rehabilite ediyor ancak onun sayesinde hem personelimiz hem buraya gelen öğrencilerimiz de rehabilite olma imkanı buluyorlar ve çok hoş vakit geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.