Doktor Başkan'dan deprem bölgesinde 'glütensiz gıda' hassasiyeti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş ve diğer şehirlerde kullanılmak üzere çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların da gıdadan faydalanması için glütensiz gıda maddesi gönderdi.

PAYLAŞ
  • 13.02.2023 13:22
  • Güncelleme: 13.02.2023 13:30
  • 111
Doktor Başkan'dan deprem bölgesinde 'glütensiz gıda' hassasiyeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş ve diğer şehirlerde kullanılmak üzere çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların da gıdadan faydalanması için glütensiz gıda maddesi gönderdi.

Deprem bölgelerinde, her alanda ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşları da göz önünde bulundurarak depremzedelere glütensiz gıda yardımında bulundu.

Toplam 14 bin simit, ekmek, kurabiye ve gevrek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile harekete geçen Büyükşehir kuruluşları, bu kez de çölyaklı depremzede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye başta glütensiz 7 bin ekmek, 3 bin simit, 3 bin kurabiye ve bin gevrek olmak üzere toplam 14 bin glütensiz gıda sevk etti.

Konu ile ilgili yaptığı konuşmasında Büyükkılıç, “Deprem bölgesindeki çölyak rahatsızlığı olan kardeşlerimize glütensiz ürünlerimizi sevk ediyoruz. Onların da gıdaya ihtiyacı var, glüten hassasiyetleri var. Onları da düşünmek bizim boynumuzun borcu. Çölyaklı depremzede kardeşlerimize de ulaştırılmak üzere ekmek, simit, kurabiye ve gevrek türü gıda ürünlerimizi sevk ettik, hayırlı olsun, afiyet olsun diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehirden günlük 15 bin depremzede ve görevliye sıcak yemek ve çorba hizmeti

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, deprem üssü Kahramanmaraş’taki deprem bölgesinde, düzenli olarak gıda yüklü 10 araç ve 5 mobil mutfak ile 20 kişilik aşçı ekibi ile hizmete devam ediyor. Söz konusu bölgede oluşturulan yemek stantlarında, depremzede vatandaşlar ile görevlilere günlük 15 bin sıcak yemek ve çorba dağıtımı sağlanıyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'deki yurtlarda 4 bin 800 depremzede misafir ediliyor

Kayseri'deki yurtlarda 4 bin 800 depremzede misafir ediliyor

Kayseri'de ev sahipleri depremzedeleri ağırlıyor

Kayseri’de ev sahipleri depremzedeleri ağırlıyor

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Homurlu Şelalesi'nde suların çekilmesi deprem göstergesi değildir'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Homurlu Şelalesi'nde suların çekilmesi deprem göstergesi değildir'

Gurbetçilerin boş daireleri depremzedelere tahsis edilsin

Gurbetçilerin boş daireleri depremzedelere tahsis edilsin

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 10 araç desteği daha

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 10 araç desteği daha

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu günleri hep birlikte atlatacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu günleri hep birlikte atlatacağız'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 3 yıkılacak bina var

Kayseri'de 3 yıkılacak bina var

Deprem kaynaklı kira fiyatlarında düşüş beklenmiyor

Deprem kaynaklı kira fiyatlarında düşüş beklenmiyor

DAHA FAZLA
Katar'dan 3 bin kişilik hastane ve 3 helikopter desteği

Katar’dan 3 bin kişilik hastane ve 3 helikopter desteği

Kendiler küçük yürekleri kocaman

Kendiler küçük yürekleri kocaman

GSB'nin Kayseri'ye yönlendirdiği yardımlar sahiplerine ulaşıyor

GSB’nin Kayseri’ye yönlendirdiği yardımlar sahiplerine ulaşıyor

Türbe yanındaki tuvalete yıkım kararı

Türbe yanındaki tuvalete yıkım kararı

KCETAŞ, Kahramanmaraş'ta zarar gören enerji hatlarını onarıyor

KCETAŞ, Kahramanmaraş’ta zarar gören enerji hatlarını onarıyor