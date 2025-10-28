Doktor Başkan'ın terketmediği gelenek: 'Sabah Yürüyüşü'

Kayseri'nin sağlıklı yaşam kültürünü teşvik eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bir doktor olarak topluma örnek olmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, sabah saatlerinde Ali Dağı'nda yaptığı yürüyüşle hem doğayla iç içe oldu, hem de Kayserililere önemli bir sağlık mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından Erciyes Dağı'nın muazzam manzarası karşısında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Büyükkılıç, "Gün doğarken Erciyes yine gönlümü mest etti. Bu manzara ile güne başlamak, Kayseri için daha çok çalışmak demek. Sabahın bereketi üzerimize olsun, hayırlı günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'ndaki doğa yürüyüşü sırasında verdiği mesajda, sabah yürüyüşlerinin sağlık açısından ne denli önemli olduğuna dikkat çekerken, sporun bireysel sağlığın yanı sıra toplumsal sağlık açısından da büyük fayda sağladığını vurguladı.

Büyükkılıç’ın yaptığı bu yürüyüş, sadece kişisel sağlığını korumak adına değil, aynı zamanda Kayseri halkına sporun ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmak için de bir örnek teşkil etti.