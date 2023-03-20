Doktor başkana 'glütensiz kafe' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Bir vatandaş, insan ve sağlık odaklı projelerinden olan Glütensiz Kafe hizmeti nedeniyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, doktor başkan olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimi olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek kafe olan Glütensiz Kafe, vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Çölyak rahatsızlığı, glüten duyarlılığı olan vatandaşların yanı sıra sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara hitap eden Glütensiz Kafe hizmeti takdir toplarken, Başkan Büyükkılıç’a alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir vatandaş insan ve sağlık odaklı projelerinden olan Glütensiz Kafe hizmeti nedeniyle teşekkürlerini iletti.

“ELİNİZE, EMEĞİNİZE SAĞLIK”

Kızının çölyak rahatsızlığı olduğunu ve bu hizmetin çok anlamlı olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Benim kızım çölyak hastasıdır. Kayseri’de Glütensiz Kafe adına Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyemiz, aynı zamanda çölyak hastalarına iki ayda bir glütensiz paket yardımı yapıyor. Bunun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık” diyerek, hem teşekkür hem de dua etti.

Başkan Büyükkılıç da bu özel projenin bölgeye hitap eden bir hizmet olduğunu belirterek, “Sizlere layık olma yönünde, hizmetimiz sosyal sorumluluk mantığı içerisinde bölgeye hitap ediyor. Önce insan, önce sağlık diyerek, insan ve sağlık odaklı hizmetlerimiz çerçevesinde glüten duyarlılığı bulunanlar ile sağlıklı yaşamı ön planda tutan vatandaşlarımız için gayretlerimiz sürecek” diye konuştu.