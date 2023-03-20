Doktor başkana 'glütensiz kafe' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Bir vatandaş, insan ve sağlık odaklı projelerinden olan Glütensiz Kafe hizmeti nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 20.03.2023 11:47
  • Güncelleme: 20.03.2023 13:37
  • 60
Doktor başkana 'glütensiz kafe' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Bir vatandaş, insan ve sağlık odaklı projelerinden olan Glütensiz Kafe hizmeti nedeniyle Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, doktor başkan olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimi olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek kafe olan Glütensiz Kafe, vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Çölyak rahatsızlığı, glüten duyarlılığı olan vatandaşların yanı sıra sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara hitap eden Glütensiz Kafe hizmeti takdir toplarken, Başkan Büyükkılıç’a alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir vatandaş insan ve sağlık odaklı projelerinden olan Glütensiz Kafe hizmeti nedeniyle teşekkürlerini iletti.

“ELİNİZE, EMEĞİNİZE SAĞLIK”

Kızının çölyak rahatsızlığı olduğunu ve bu hizmetin çok anlamlı olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Benim kızım çölyak hastasıdır. Kayseri’de Glütensiz Kafe adına Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyemiz, aynı zamanda çölyak hastalarına iki ayda bir glütensiz paket yardımı yapıyor. Bunun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık” diyerek, hem teşekkür hem de dua etti.

Başkan Büyükkılıç da bu özel projenin bölgeye hitap eden bir hizmet olduğunu belirterek, “Sizlere layık olma yönünde, hizmetimiz sosyal sorumluluk mantığı içerisinde bölgeye hitap ediyor. Önce insan, önce sağlık diyerek, insan ve sağlık odaklı hizmetlerimiz çerçevesinde glüten duyarlılığı bulunanlar ile sağlıklı yaşamı ön planda tutan vatandaşlarımız için gayretlerimiz sürecek” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Lohusa ve gebeler oruç tutabilir mi?

Lohusa ve gebeler oruç tutabilir mi?

Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Jandarmadan anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Aydın Kalkan AK Parti'den aday adayı

Aydın Kalkan AK Parti'den aday adayı

Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'

Kazım Yücel: 'Şehrime hizmet etmek istiyorum'

Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Ampute Milli Takımı'ndan depremzedelere moral ziyareti

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

3
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

Kahramanmaraş Afet Koordinatör Valisi Çiçek Karargahı Elbistan'a taşıdı

6
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili Özhan: 'Akmescit Mahallesine hak ettiği hizmet verilmelidir'

İYİ Partili Özhan: “Akmescit Mahallesine hak ettiği hizmet verilmelidir”

Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

DAHA FAZLA
Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

Ramazan kolileri 229 liradan başlıyor

Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı

1 haftada 16 bin 253 şahıs sorgulandı