Doktor başkandan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 16.08.2023 13:40
  • Güncelleme: 16.08.2023 15:47
Doktor başkandan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Bir doktor başkan olarak Kayseri’de sağlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem’de faaliyet gösteren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yapılan periyodik taramalar sayesinde kanser bulgusu olan hastaların erkenden teşhis edilerek oluşabilecek hayati risklerin minimize edilmesi hedeflenen merkezde hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, burada halkımıza hizmet veren sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik” dedi.

Kanser ile mücadelede erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Bu açıdan baktığımızda bu gibi merkezlerimizin yaptıkları çalışmalar insanlarımızın yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çok kıymetli” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruluyor

Talas’ta Geçici Acil/Afet Sosyal Yaşam Merkezi kuruluyor

Başımıza 'Buda' geldi

Başımıza "Buda" geldi

Ot yangını depoyu küle çevirdi

Ot yangını depoyu küle çevirdi

Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Doktor başkandan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Doktor başkandan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Marmara depreminin yıldönümünde Talas'ta deprem hazırlıklarına bakış

Marmara depreminin yıldönümünde Talas'ta deprem hazırlıklarına bakış

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaköse, dünya şampiyonunu ağırladı

Karaköse, dünya şampiyonunu ağırladı

'2023 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'na ERÜ'de girdi

“2023 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’na ERÜ’de girdi

DAHA FAZLA
Geleneksel cam altı boyama sanatı, Sanatçılar Sokağı'nda yaşatılıyor

Geleneksel cam altı boyama sanatı, Sanatçılar Sokağı’nda yaşatılıyor

Uyuşturucu madde operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri polisi huzur veriyor: 444 polis ile uygulama yapıldı

Kayseri polisi huzur veriyor: 444 polis ile uygulama yapıldı

Başkan Büyükkılıç, Bilim Merkezi'nde okul müdürleriyle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Bilim Merkezi'nde okul müdürleriyle buluştu

Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını hizmete açıldı

Kent Ekmek Mobil Ekmek Fırını hizmete açıldı