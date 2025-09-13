Doktor Yüksel, 'Sepsis acil tedavi edilmezse ölüme yol açabilir'

13 Eylül Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘Dünya Sepsis’ ve ‘Sepsis Farkındalık Günü’ olarak kabul edilmiştir. Sepsis, vücutta bir enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı büyük bir savunma tepkisi göstermesi ile ortaya çıkar. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doktoru Recep Civan Yüksel, sepsisin ne olduğuna, nasıl tedavi edildiğine ve nasıl korunulması gerektiğini anlattı. Doktor Yüksel, “Sepsis, halk arasında ‘kan zehirlenmesi’ olarak bilinir. Vücut, ağır bir enfeksiyonla savaşırken kontrolsüz hale gelir ve kendi organlarına zarar vermeye başlar. Erken tanı ve acil tedavi edilmezse çoklu organ yetmezliği ve ölüme yol açabilir. Her yıl dünyada yaklaşık 50 milyon insan sepsise yakalanıyor ve 11 milyona yakın kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. İyileşen hastaların bir kısmında da kalıcı organ yetmezlikleri, engellilik ve sakatlık görülebiliyor” şeklinde konuştu.

Sepsisten nasıl korunmamız gerektiğini, daha fazla risk altında olan kişileri ve sepsis bulguları görüldüğünde vakit kaybedilmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemli olduğunun altını çizen Doktor Yüksel, “Sepsisten korunmak, tedavi kadar önemlidir. Aşılar, el hijyeni, enfeksiyon kontrol kurallarına uyum ve kronik hastalıkların düzenli takibi en etkili önleme yöntemleridir. Sepsis herkeste görülebilir. Ancak bebekler, ileri yaşlılar, gebeler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler daha yüksek risk altındadır. Ateş ve titreme sonrası bilinç değişikliği, ciddi halsizlik, nefes darlığı, hızlı nabız, düşük tansiyon ve ciltte renk değişiklikleri sepsis belirtileri olabilir. Bu bulgular görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sepsis acil bir durumdur; tedavi saatler, hatta dakikalar içinde başlamalıdır. Enfeksiyon kaynağına yönelik antibiyotikler, sıvı tedavisi ve gerekli organ destekleri çoğunlukla yoğun bakım ünitelerinde uygulanır. Unutulmamalıdır ki sepsis önlenebilir. Hijyen kurallarına uymak, aşı programlarını aksatmamak ve hastalık belirtilerinde erken başvuru hayat kurtarır” ifadelerinde bulundu.