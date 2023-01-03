Doktorlara güncel kanser tedavileri toplantısı

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği‘nin Acıbadem Kayseri Hastanesi iş birliği ile düzenlediği Kayseri Bölge Toplantısı’nda, Periampüller ve Pankreas Kanserlerinde Güncel Yaklaşımlar detaylı olarak tartışıldı.

Düzenlenen toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerinden doktorlar katıldı. Toplantıda söz konusu kanserlerin tanımlama ve epidemiyolojisi, patolojisi, genetik yönü, bu kanserlerde görüntüleme yöntemlerinde güncel gelişmeler, girişimsel uygulamalar, cerrahi tedavi seçenekleri, ilaç tedavileri ve yeni gelişmeler, radyoterapi teknikleri, konusunda uzman hocalar tarafından ele alındı. Toplantı yoğun bir katılımla interaktif olarak gerçekleşti. Fiziki katılım yapamayan hekimler, bu toplantıyı zoom uygulaması üzerinden sanal izleme imkanı bulmuşlardır.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Can Küçük ise toplantı ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Böylesine önemli bir toplantının çok geniş katılımla şehrimizde yapılması çok sevindirici. Toplantıda pankreas kanserinin bütün yönleri multidispliner anlayış çerçevesinde konunun uzmanları tarafından tartışıldı. Pankreas kanserleri genellikle çok sinsi ilerliyor ve tedaviye çok iyi cevap vermiyor. Fakat bugünkü toplantıda da vurgulandığı gibi bize umut veren birçok gelişme var. Örneğin radyoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde PET-BT ve ilaçlı MR gibi görüntüleme yöntemleri ile daha erken sonuçlar alınabiliyor. Cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler sayesinde daha önce ameliyat edilemeyen damar invazyonu olan hastalarda bile cerrahi ve damar rezeksiyonu yapılabiliyor hatta pankreas ameliyatı kapalı veya robotik yöntemlerle de yapılabiliyor. Yine son yıllarda radyoterapi alanındaki çok hızlı gelişmelere paralel olarak ameliyat edilemeyen hastalarda radyoterapi ile etkin sonuçlar alınabiliyor. Son olarak günümüzde rutin olarak kullanılmayan fakat yapılan çalışmalarda iyi sonuçlar veren kemoterapi ilaçları da bizim geleceğe umutla bakmamıza yol açıyor”

“Bilimsel paylaşımlar yapıldı”

Bu toplantıda, güncel yaklaşımları, bilimsel olarak detaylı bir şekilde, konusunda uzman hocalar ile birlikte tartışma imkanı bulduklarını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nin Kayseride düzenlediği bölgesel önemli bir toplantı olduğunu belirtti. Bu toplantıya üniversitelerden, eğitim ve araştırma hastanelerinden ve özel hastanelerden birçok doktor katılmıştır. Konusunda uzman Ankara ve İstanbul’dan ve çevre illerden birçok hoca gelmiştir. Emeği geçen ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bu tek günlük toplantıda, adı geçen kanserlerde, tanıdan, tedaviye ve takibe kadar geçen bütün aşamaların “multidisipliner” yaklaşımla olması gerektiği vurgulandı. Bilimsel birçok yeni bilgi ve klavuz önerileri paylaşılmıştır.

“Pankreas kanserinde multidisiplener yaklaşım olmalı”

Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem ise toplantı ile pankreas kanserinin farkındalığına varmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Dernek olarak Kayseri’de bölgesel bir toplantı yapmayı planladık. Bu toplantının konusu da İç Anadolu Bölgesi’nde çok sık görülen pankreas ve pankreasa komşu olan kanserlerle ilgili meslektaşlarımızla modern bilgileri paylaşmak, deneyimlerimizi birbirimize aktarmaktır. Bu kanser gerçekten sindirim sistemi kanserleri arasında çok saldırgan bir davranış sergileyen bir çeşit. Dolayısıyla genel cerrahi, onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, nükleer tıp, genetik gibi birçok tıp alanının beraber çalışmasını zorunlu kılan, birlikte çalışmayı, multidisipliner bir yaklaşımı gerektiren kanser tipi. Bizim amacımız da Kayseri’de çalışan meslektaşlarımıza yeni gelişmelerle ilgili bilgiler vermek, pankreas kanserinin varlığının farkındalığına varmak. Genel olarak hem tanısında hem tedavisinde, ameliyat öncesi ve sonrası tedavisinde bir standartizasyonu sağlayabilmek için birlikte bir toplantı yapmaktı. Kayseri ve bölgede çalışan bütün meslektaşlarımıza zaten bilgileri olan bu hastalıkla ilgili derneğimizin faaliyetlerinden bahsetmek, bu kanserle olan savaşını bilgilendirmek, aynı zamanda da pankreas kanseriyle ilgili ulusal çok merkezli çalışmalar yürüterek hastalarımıza daha uzun bir sağ kalım sağlayabilmektir. Şu anda çok ciddi bir katılım var. Bundan son derece mutluyuz. Bu toplantıya emek veren ve toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan bütün hocalarımıza ve toplantımıza uzak illerden gelen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.