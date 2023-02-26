Doktoröz Göz Cerrahi ve Lazer Merkezi Yaraları Sarmaya Devam Ediyor

Özel Doktoröz Göz Cerrahi ve Lazer Merkezi'nden afet bölgesine giden 20 kişilik gönüllü ekip, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

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  • 26.02.2023 13:24
  • Güncelleme: 26.02.2023 13:43
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Doktoröz Göz Cerrahi ve Lazer Merkezi Yaraları Sarmaya Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Özel Doktoröz Göz Cerrahi ve Lazer Merkezi’nden afet bölgesine giden 20 kişilik gönüllü ekip, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Başhekim Prof. Dr. Abdullah Özkırış, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere depremin ilk olduğu andan itibaren yardımlarını kesmedi. Daha önceden 3 tır sağlık malzemeleri, gıda ve yiyecek gönderen Dr. Özkırış’ın, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderdiği 8 adet konteyner evler de teslim edildi. Depremin ilk gününden bugüne yaklaşık 20 kişilik gönüllü ekiple afet bölgesinde yaraları sarmaya çalıştıklarını söyleyen Özkırış, "Hem şahıs hem de Doktoröz Göz olarak durmaksızın elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam edeceğiz. Şu ana kadar gönderdiğimiz konteynerlar içinde tuvalet, banyo, mutfak, halı, soba, yatak ve temel ihtiyaç malzemelerini koyduk. İnşallah bu konteyner yardımlarımız devam edecek "ifadesini kullandı.

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İHA

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