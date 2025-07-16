Dokuzuncu kattan düşen genç yaralandı

Olay Talas İlçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Umut Cadde üzerinde bulunan 15 katlı binanın 9’uncu katında ikamet eden bir genç iddiaya göre balkonda dengesini kaybederek binanın girişindeki sundurmaya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzarina olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ağır olmadığı öğrenildi.