Dolandırıcılara Karşı Büyükşehir'den Uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı üst düzey yöneticilerin ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan art niyetli kişiler konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Dolandırıcılara Karşı Büyükşehir'den Uyarı

Büyükşehir Belediyesi, son günlerde art niyetli kişilerin belediye adıyla ya da bazı belediye bürokratlarının ismini kullanarak vatandaşlardan para talep ettiği yönünde şikâyetlerin artması üzerine bir uyarı yayımladı.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının vurgulandığı açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı ifade edilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının, insanların duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapmak olduğu vurgulandı.

Belediye, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların hiç vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiğini önemle duyurdu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vekil Çopuroğlu, 'Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar'
Vekil Çopuroğlu, “Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar”
İzmir Milletvekilinden Kayseri Şehir Hastanesi çıkışı
İzmir Milletvekilinden Kayseri Şehir Hastanesi çıkışı
Vali Çiçek, 'Kayseri'de turizmin gelişmesi için inançla mücadele edeceğiz'
Vali Çiçek, “Kayseri’de turizmin gelişmesi için inançla mücadele edeceğiz”
YKS'de dereceye giren Kayserili İmam Hatip öğrencileri Mühendisliği tercih etti
YKS’de dereceye giren Kayserili İmam Hatip öğrencileri Mühendisliği tercih etti
Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı
Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı
Trabzonspor'a tarnsfer olan Mustaf Çiğdem'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Trabzonspor'a tarnsfer olan Mustaf Çiğdem'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!