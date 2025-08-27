Dolandırıcılara Karşı Büyükşehir'den Uyarı

Büyükşehir Belediyesi, son günlerde art niyetli kişilerin belediye adıyla ya da bazı belediye bürokratlarının ismini kullanarak vatandaşlardan para talep ettiği yönünde şikâyetlerin artması üzerine bir uyarı yayımladı.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının vurgulandığı açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı ifade edilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının, insanların duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapmak olduğu vurgulandı.

Belediye, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların hiç vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiğini önemle duyurdu.