Dolandırıcılık Büro Amirliğinden 2025 raporu: 16,5 milyon liralık dolandırıcılık önlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, 2025 yılı içerisinde kentte meydan gelen Dolandırıcılık- Nitelikli Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma olayları ile ilgili olarak yıl boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Kendilerini polis, savcı, asker ve benzeri kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları korku ve paniğe sevk edip hesaplarına para gönderimi sağlayan; Alım-satım sitelerinde sahte ilanlar oluşturarak vatandaşları dolandıran, yedek parça satışı yaptığını iddia ederek vatandaşlardan para talep edip karşılığında ürün göndermeyen toplam 30 şüpheli yapılan çalışmalar neticesinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dolandırıcılık konularında toplam 366 şüpheliye adli işlem yapıldı.

“Güveni Kötüye Kullanma” suçuna konu şüpheliler yakalanarak bahse konu 8 adet araç ruhsat sahiplerine teslim edildi. Yapılan çalışmalarda toplam 16 milyon 500 bin lira paranın dolandırıcıların hesaplarına bloke koyularak hesaplarına aktarması engellenerek vatandaşların mağduriyeti önlendi.

Öte yandan kent genelinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 25 bin vatandaş dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.