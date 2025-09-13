  • Haberler
Dolandırıcılık Skandalı: Kopyalanan Web Sitesi ile 3 Milyon Lira Çalındı

Kayseri merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, bir web sitesinin kopyalanmasıyla 65 vatandaşın toplamda 3 milyon 39 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Bu ekipmanlar arasında 1 arama yönlendirme cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 10 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.G.A. (21), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ü. (23) ve V.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, dolandırıcılık yöntemlerinin ne denli sofistike hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

