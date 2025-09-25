Dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (52) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında “Dolandırıcılık” suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (52) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

