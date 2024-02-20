Dolandırıcılık suçundan yargılanan cezaevi firarisine 2.5 yıl hapis
Dolandırıcılık suçuyla yargılanan ve Açık Cezaevi'nden firar ettiği anlaşılan T.A. 2 yıl 6 ay hapis ve 80 lira para cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de M.N.’nin 10 bin TL’sini alarak dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan T.A.’nın yargılanmasına gıyabında devam edildi. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki M.N. katılırken sanık katılmadı. Açık Cezaevi’nden firar ettiği anlaşılan sanık T.A. bugün görülen karar duruşmasında 2 yıl 6 ay hapis ve 80 TL para cezasına çarptırıldı.