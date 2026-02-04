Dolandırıcılık suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Kayseri'de internet üzerinden ilan vererek dolandırıcılık suçu yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan şahıs 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de iddiaya göre Temmuz 2024 yılında M.Ö., sosyal medya üzerinden H.O. isminde birinin klima ilanını gördü. İletişime geçtiği şahsın yönlendirmesi sonucu M.E.’ye 5 Bin 700 TL gönderdi. İletişimin kesilmesi sonucu M.Ö. parayı gönderdiği M.E.’den şikayetçi oldu. M.E. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına müşteki katılırken sanık gelmedi. Mahkeme heyeti sanık M.E.’ye dolandırıclık suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.