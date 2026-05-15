Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten yargılanan sanık hakkında karar çıktı
Kayseri'de hakkında 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açılan O.K. toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de O.K. isimli şahıs hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık O.K. ve avukatlar katıldı. Mahkemede suçlamayı reddeden sanık O.K., “Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığa toplamda 4 yıl 1 ay hapis ve 10 Bin TL adli para cezası verdi.