Dolar 2023 yılının zirvesini gördü

Dünya piyasalarındaki dalgalanma döviz kurlarını da etkiliyor. Böylece dolar 20 lirayı geçerek 2023 yılının zirvesini gördü.

PAYLAŞ
  • 14.04.2023 17:33
  • Güncelleme: 14.04.2023 17:33
  • 89
Dolar 2023 yılının zirvesini gördü

Dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Böylece değeri Euro’ya yaklaşan dolar 20 lirayı aştı. Dolar kuru 2023 yılının zirvesini gördü. Euro ise 22,11 liradan işlem görüyor. 

Güncel döviz fiyatları;
Dolar: 20,06 TL
Euro: 22,11 TL

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Baki Ersoy Sarız'da vatandaşlarla buluştu

Baki Ersoy Sarız'da vatandaşlarla buluştu

BAL 6. Grup'ta 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

BAL 6. Grup'ta 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatları

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatları

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

KOSGEB'den girişimcilere bayram hediyesi

KOSGEB'den girişimcilere bayram hediyesi

Özhaseki: 'Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz'

Özhaseki: 'Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

4
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

5
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi'nin manevi mimarlarından Numan Cebeci anıldı

Develi'nin manevi mimarlarından Numan Cebeci anıldı

Kayserispor bugün Galatasaray'a konuk olacak

Kayserispor bugün Galatasaray’a konuk olacak

DAHA FAZLA
Dolar 2023 yılının zirvesini gördü

Dolar 2023 yılının zirvesini gördü

Özhaseki ve Gürcan'dan KAYSO ile KESOB'a ziyaret

Özhaseki ve Gürcan'dan KAYSO ile KESOB'a ziyaret

SP'li Arıkan: 'Kamu müteahhitlerinin sorunlarının çözümü en öncelikli konularımızdan olacak'

SP'li Arıkan: 'Kamu müteahhitlerinin sorunlarının çözümü en öncelikli konularımızdan olacak'

39 gün önce verdiği siparişin gelmesini bekliyor

39 gün önce verdiği siparişin gelmesini bekliyor

Tarihi yapılara sprey boyalı saldırı

Tarihi yapılara sprey boyalı saldırı