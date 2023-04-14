Dolar 2023 yılının zirvesini gördü
Dünya piyasalarındaki dalgalanma döviz kurlarını da etkiliyor. Böylece dolar 20 lirayı geçerek 2023 yılının zirvesini gördü.
- 14.04.2023 17:33
- Güncelleme: 14.04.2023 17:33
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Dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Böylece değeri Euro’ya yaklaşan dolar 20 lirayı aştı. Dolar kuru 2023 yılının zirvesini gördü. Euro ise 22,11 liradan işlem görüyor.
Güncel döviz fiyatları;
Dolar: 20,06 TL
Euro: 22,11 TL
1ha
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