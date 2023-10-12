Domates pazarda 15 tl

 Kayseri'de pazar tezgâhlarında bazı ürünlerin önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü.  

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  • 12.10.2023 19:22
  • Güncelleme: 13.10.2023 09:45
Domates pazarda 15 tl
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar sezon sonu sebze meyveleriyle renklendi . Bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik.
Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Soğan 10 lira ile 7,5 lira arası, patates 12,5 lira ile 10 lira arası, domates  25 lira ile 15  lira arası, salatalık 12,5 lira ile 10lira arası, limon 20 lira ile 17,5  lira arası, üzüm 30 lira ile 25 lira arası,  biber 25 lira ile 12,5 lira arası,patlıcan 12,5 lira ile 10 lira arası, muz 35 lira ile 29  lira arası, elma 20 lira ile 12,5 lira arası ,havuç 20 lira ile 10 lira arası ,mandalina 15 lira ile 7,5 lira arası,nar 30 lira ile 12,5lira arası ,armut 40 lira ile 29 lira arası, değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
 Tezgahlarda, marul 20 liradan, maydanoz ve dereotu 10 liradan, ıspanak ve pırasa 20 liradan  Sarımsak 50 liradan, mantar 70 liradan  satışa sunuluyor.

1ha

Kayseri Gündem
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