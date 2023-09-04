Domatesler kışlık salça için kaynadı

Kayseri’de vatandaşlar, Talas Belediyesi tarafından oluşturulan alanlarda kışlık salçalarını kaynatarak kışa hazırlık yapıyor. Salça kaynatan vatandaşlardan Erol Bilici, “Geçmiş yıllarda yapılanları burada yaşatıyor gibiyiz” dedi.

Kayseri’de vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı. Kışın yiyecekleri salçaları kaynatmak isteyen vatandaşlar Talas Belediyesi tarafından oluşturulan salça kaynatma alanına giderek salçaları kaynatmaya başladı. Kendilerinin yaptığı salçaların daha lezzetli ve ekonomik olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçmişten gelen salça kaynatma kültürünü devam ettirdi. Apartmanda yaşayan ve salça kaynatmak için yerleri olmayan vatandaşlar, ’Talas’ta Kış Hazırlıkları Günleri’ olarak duyurulan ve 10 Eylül’e kadar sürecek etkinlik alanına akın etti. Kendilerinin kaynattığı salçanın marketten alınan salçadan daha lezzetli olduğunu dile getiren Erol Bilici, “Talas Belediyesi’nin her yıl düzenlemiş olduğu bu salça günlerinde daha leziz ve kendi el emeğimizle salça yapmak için burada bulunuyoruz. Apartmanda oturuyoruz. Apartman çevresinde böyle bir imkanımız olmadığı için böyle imkanlardan faydalanmak için buradayız. Edindiğim gözleme göre gerek satılan ürünler olsun gerekse belediyenin ekstra yapmış olduğu hizmetler var. Su ücretsiz, elektrikle domatesi çekme ücretsiz. Kazan ve kürek veriyorlar. Odun hariç birçok şey belediye tarafından karşılanıyor. Bu da tabi ki bizleri mutlu etti. Her yıl burada bu etkinliğe katılıyoruz. Biz de memnunuz. Biz az, öz, zamanla ateşini ayarlayarak, salçamızı yapıyoruz. Bir kazanı 6 saatte kaynatmamız gerekiyor. Ancak biz fabrikanın kaç saatte kaynattığını bilmiyoruz. Bir de 120 kiloya göre yağ, tuz atıyoruz. Sıcaklığı ona göre ayarlıyoruz. Biz erkekler olarak bilemiyoruz ama eşlerimiz ve annelerimizin söylediğine göre bu salçadan yapılan yemekler daha lezzetli oluyor. Buradan 5 tane 5 kiloluk salça elde edeceğim. Normalde dışardan alsak 3 bin TL ancak ben kendim yaptığımda bin 500 TL’ye mal ediyorum. Yani baktığımızda yarı yarıya bir maliyet azlığı var. Ayrıca bu gibi ortamlarda bulunmakta insan zevk veriyor. Geçmiş yıllarda yapılanları burada yaşatıyor gibiyiz” şeklinde konuştu.

Kaynattıkları salçaları 1 yıl boyunca yediklerini söyleyen Hatice Demirezen de, “Salçalık domatesi alıyoruz, yıkıyoruz. Daha sonra çektiriyoruz. Çektirdikten sonra kazana koyuyor ve kaynatıyoruz. Markette satılan salçalar tatlı oluyor. Bu onlardan güzel oluyor. Gözümüz görerek, yapıyor ve temizce yiyoruz. Hem de doğal oluyor. Talas Belediye’miz çok güzel hizmet veriyor. Talas Belediyesi burada ocaklarımızı yapıyor. Leğenlerimizi veriyor. Halimizden memnunuz. Bu kaynattığımız salçaları kışın yaza kadar 1 yıl yiyoruz” diye konuştu.