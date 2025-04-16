Don Olayı 36 İlde Tarımda Krize Yol Açtı: Zararlar ayrımsız karşılanmalıdır

Uzmanlar, hasar tespit çalışmalarının bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı. TARSİM sigortası kapsamında, tüm çiftçilerin zararlarının tazmin edilmesi ve bankalara olan borçların ertelenmesi gerektiğini belirten sektörel temsilciler, bu süreçte çiftçilere yönelik desteklerin artırılmasının önemini dile getirdi.

Çiftçilerin mevcut borçlarının 2027 yılına kadar ertelenmesi ve faizlerin kaldırılması yönünde öneriler sunuldu. Ayrıca, üreticilerin traktör, arazi ve hayvanlarına yönelik icra süreçlerinin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar, ani hava değişikliklerinin tarım ürünlerini dondurduğunu ve bu durumun gıda enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Çiftçilerin desteklenmediği takdirde, tarım sektöründeki krizlerin derinleşeceği uyarısında bulunuluyor.