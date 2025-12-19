'Donanımlı Gençlik, Güçlü Türkiye'nin Temelidir'

Gençlerin Geleceği Ön Planda

Etkinlikte, gençlerin Türkiye’nin ve şehrin geleceği olduğu vurgulanarak, onların talepleri ve beklentileri dinlendi. Düzenli olarak gerçekleştirilen “Kocaburger” programı çerçevesinde, gençlerle yapılan sohbetlerde, belediyecilik anlayışının merkezinde gençlerin yer aldığı ifade edildi.

Eğitim ve Donanım Vurgusu

Gençlere hitap eden konuşmalarda, güçlü bir Türkiye için donanımlı bir gençliğin gerekliliği dile getirildi. Öğrencilere, sadece derslerine odaklanmamaları, hayatı ve dünyayı iyi tanımaları gerektiği hatırlatıldı. Rekabetin yalnızca okul arkadaşlarıyla değil, dünya genelindeki akranlarla olduğunu belirtildi.

Sürekli Destek ve İş Birliği

Belediye, gençlerin geleceğine yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğünü ve bu tür etkinliklerle gençlerle bir araya gelmeye devam edeceğini açıkladı. Gençlere, kendi medeniyet değerlerini öğrenerek donanımlı bir şekilde geleceğe yürümeleri konusunda destek verileceği belirtildi.

Bu buluşma, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla gerçekleştirildi.