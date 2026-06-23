Dondurma, sezonu 25 liradan açtı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen birçok kişinin tercihi dondurmadan yana oluyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Dondurmacı Serkan Hasyüncü, 'Hava şartları elverdiği, sıcaklıklar yükseldiği zaman bizim işimiz artış gösteriyor. Yağmura bile gerek yok, havanın kapalı olması işimizi olumsuz etkiliyor. Bu sene kepçesi 25, kilosu 500 liradan satışa sunuluyor' dedi.

Dondurma, sezonu 25 liradan açtı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da günden güne artıyor. Yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşların en çok talep ettiği yiyeceklerin başında ise dondurma geliyor. Dondurmacı Serkan Hasyüncü dondurmanın kepçesinin 25 liradan, kilosunun ise 500 liradan satışa sunulduğunu ifade etti. Hava şartlarının işlerinde büyük ölçüde etkisi olduğunu da belirten Dondurmacı Hasyüncü, “Dondurmamız kendi imalatımız. Dondurmamızın içerisinde süt, şeker ve salep harici herhangi bir madde kullanmıyoruz. Bizim işimiz kesinlikle havaya bağlı olan bir iş. Hava şartları elverdiği, sıcaklıklar yükseldiği zaman bizim işimiz artış gösteriyor. Yağmura bile gerek yok, havanın kapalı olması işimizi olumsuz etkiliyor. Hava sıcak olduğu zaman çok şükür işlerimiz iyi oluyor. Bu sene kepçesi 25, kilosu 500 liradan satışa sunuluyor. Aşırı bir şekilde zam yapmadık. Özellikle yaşlı kesimler sade ve kakaolu tercih ediyor. Çocuk kesimler meyvelilerden, renkli dondurmalardan; limon, çilek, İtalyan karameli, kavun gibi o tarzları tercih ediyorlar. Henüz yurt dışından gelen gurbetçileri görmedik. Yavaş yavaş oranın da okulların kapanmasıyla beraber talep etmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu

Haber Merkezi

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