Döner kavşakta meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Melikgazi İlçesi Kadir Has Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dönel kavşağa çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Kadir Has Bulvarı üzerinde meydana geldi. TOKİ Demokrasi Mahallesi istikametinden Mimarsinanşirintepe Mahallesi istikametine giden B.C.Ç. idaresindeki otomobil döner kavşağa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan sürücü B.C.Ç. ile yolcular İ.B., U.B., H.E. ve V.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekiciyle götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.