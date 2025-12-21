Donma tehlikesi geçiren 5 kampçı kurtarıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hisarcık Mahallesi’nde bulunan Yukarı Çamlık bölgesindeki dağlık alana kamp için gelen ve yardım çağrısında bulunan vatandaşlar için polisler harekete geçti. Bu kapsamda Yukarı Çamlık bölgesinde mahsur kalan ve yardım çağrısı gönderen 5 kampçı, ekiplerin kısa sürede olay yerine intikali neticesinde donma tehlikesine karşı bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtarılarak ilgili birimlerle koordine kurulup gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşımları sağlandı.