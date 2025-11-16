Dördüncü kattan düşen genç kız hastaneye kaldırıldı
Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesinde 4'üncü kattan düşen ve ağır yaralanan T.Ö.(18) hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 18.00 sıralarında Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın 4’üncü katında ailesi ile yaşayan T.Ö. evinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan T.Ö.’yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.