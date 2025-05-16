Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Osman Kavuncu Bulvarında 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 00.15 sıralarında Melikgazi İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada nedeniyle yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol araçların kaldırılması ve yolun temizlemenmesi sonrası trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.