  • Haberler
  • Asayiş
  • Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Osman Kavuncu Bulvarında 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza saat 00.15 sıralarında Melikgazi İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada nedeniyle yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol araçların kaldırılması ve yolun temizlemenmesi sonrası trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro'
“Erciyes'in yıllık ekonomimize katkısı 200 milyon euro”
Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacak
Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacak
Milletvekili Genç'ten Bakan Yumaklı'ya pestisit sorusu
Milletvekili Genç’ten Bakan Yumaklı’ya pestisit sorusu
Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Trafik ekiplerince 141 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Bakan Yumaklı, 'Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor'
Bakan Yumaklı, “Aspir bizim stratejik ürünlerimizin arasında yer alıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!