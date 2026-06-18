Dostu Proje Park: Bu Park Kayseri'ye Renk Katacak

Projenin Özellikleri

- Yürüyüş Yolu: Toplam 900 metrekarelik yürüyüş yoluna sahip olan parkta, düşen her damla yağmur suyunun ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

- Altyapı Çalışmaları: Yürüyüş yollarına özel bir meyil verilerek, suyun zemin altında inşa edilen 25.000 litrelik dev su deposuna akışı sağlandı.

- Yağmur Suyu Yönetimi: Yağmur sularının yeraltı sızma kayıplarını önlemek için geçirimsiz tabaka, tıkanma önleyici keçe ve çift sıra drenaj hattı gibi teknik aşamalar uygulandı.

Yenilikçi Teknolojiler

Parkta, poroz (geçirimli) beton teknolojisi kullanılarak yürüyüş yollarının çevresine bordür imalatı tamamlandı. Bu sayede, yağışlar yüzeyde göllenme yapmadan doğrudan yeraltı su deposuna aktarılacak. Depoya monte edilen yatay pompa sistemi, toplanan yağmur sularının parkın yeşil alanlarının sulama ihtiyacını karşılayacak şekilde geri dönüşümünü sağlayacak.

Sosyal Alanlar ve Peyzaj

Su verimliliğine dikkat çekmek amacıyla tasarlanan parkta çocuk oyun grupları, spor aletleri ve modern kent donatıları yer alacak. Kayseri iklimine uygun, minimum su tüketen kurakçıl bitkilerle donatılacak olan park, hem vatandaşlara yeni bir nefes alanı sunacak hem de sürdürülebilir şehir modeline örnek teşkil edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle birlikte çevreci yaklaşımlarını ve kentsel tasarımı bir araya getirerek, daha yeşil bir şehir hedefini sürdürmektedir.