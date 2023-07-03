Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

 Sarraf İhsan Gülderdi, Kurban Bayramı sonrası güncel altın piyasasını değerlendirdi. Gülderdi, 'Bayram sonrası fiyatlara baktığımız zaman bayram öncesi fiyatlarla aynı şekilde açtı. Dövizler yine yukarı yönlü hareketine başladı.

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  • 03.07.2023 13:08
  • Güncelleme: 03.07.2023 13:08
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Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Yatırım tavsiyesi olmadan döviz fiyatlarının anlık olsa da biraz gevşeyeceğini ve tekrardan yukarı yönlü hareket edebileceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Kurban Bayramı sonrasında altın piyasası yeni haftaya bir önceki hafta ile aynı seviyede başlangıç yaptı. Sarraf İhsan Gülderdi, güncel piyasayı değerlendirdi. Gülderdi, “Bayram sonrası fiyatlara baktığımız zaman bayram öncesi fiyatlarla aynı şekilde açtı. Dövizler yine yukarı yönlü hareketine başladı. Parite 1.08 seviyesinde, altında ise bayram öncesi fiyatlar devam ediyor. Altının ONS fiyatı bin 919 seviyesinde, has fiyatı ise bin 635 lira. Bayram öncesi fiyatlarla sabit başladı ancak özellikle döviz fiyatlarında bir gerileme beklenirken tekrardan yukarı yönlü hareketlere ufak ufak başlayacak gibi. Yatırım tavsiyesi olmadan döviz fiyatlarının anlık olsa da biraz gevşeyeceğini ve tekrardan yukarı yönlü hareket edebileceğini tahmin ediyoruz. Yılbaşı tahminlerimizde döviz fiyatlarını 26-28 seviyesinde yıl sonu görürken, 7. Ayın başı itibariyle de bu fiyatları gördük. Bizim tahminimiz az da olsa aşağı yönlü hareket ettikten sonra tekrardan aynı seviyede kapatacağını tahmin ediyoruz. Altının ONS fiyatının şu anda dip seviyelerde olduğunu, 2 bin doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Şu anda ONS fiyatının da 2 bin 100’lü seviyelere gelmesiyle birlikte altının gramının bin 800 bandında, çeyrek altının da 3 bin lirayı geçeceğini tahmin ediyoruz. Düğün sezonu başladı diğer taraftan da altına rağbet arttı. Müşterilerimiz genelde ne zaman alalım diye soruyor, ellerinde nakit varsa bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz çünkü her geçen gün fiyatların artıyor” şeklinde konuştu.
Kapalı çarşıda altın ve döviz fiyatları;
Euro: 28.50 TL
Dolar: 26.30 TL
22 ayar altın: 1570 TL
çeyrek altın: 2680 TL.

1ha

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