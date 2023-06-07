Döviz kurları 2023’ün zirvesini gördü

En nihayetinde parasının kıymetini bilip, dalgalanmalardan korkup, panik yapıp, satışlar ya da alışlar yapmasınlar” tavsiyesinde bulundu.

Seçimlerin ardından kabinenin açıklanmasıyla ekonomi yönetimi eski bakan Mehmet Şimşek’e devredildi. Yeni Bakan Şimşek’in ekonomi politikasında değişim sinyali vermesi dövizde hareketlenmeye neden oldu. Dolar ve Euro tüm zamanların zirvesini gördü. Dolar 24 liraya çıkarken euro ise 25,600’e kadar ilerlerdi.

Güncel piyasaları değerlendiren Döviz Bürosu Gişe Sorumlusu Ahmet Birtek, “Göreve yeni başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikasını değiştirip yurtdışından sıcak para arayışı içerisine girdiğini öngörüyoruz. Bu sıcak paranın da gelmesi için Türkiye’nin cazip olması gerekiyor. Bu cazipliğin de dövizi artırarak yurtdışından sıcak bir para girişi oluyor. Yurtdışındaki yatırımcılar da bunu yüksek kurdan bozdurmak istiyor. Bu dalgalanmalar bir süre daha devam edecektir ama en nihayetinden eski seviyesinin daha da altına gelip dalgalanmalar duracaktır. Vatandaşlar panik olmasın bu dalgalanmalar her zaman olacak şeyler. En nihayetinde parasının kıymetini bilip, dalgalanmalardan korkup, panik yapıp, satışlar ya da alışlar yapmasınlar. Ne olacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncel döviz fiyatları

Doların alış: 23,00

Dolar satış: 24,00

Euro alış: 24,60

Euro satış: 25,60