Döviz kurları 2023’ün zirvesini gördü

Dolar ve Euro tüm zamanların zirvesini görerek rekor kırdı. Dolar ve Euro tüm zamanların zirvesini gördü. Dolar 27 lira 40 kuruşa çıkarken euro ise 30 lira 60 kuruşa kadar yükseldi. Güncel piyasayı değerlendiren Döviz Bürosu Gişe Sorumlusu Ahmet Birtek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomik heyet birlikte körfez ülkelerine hem ziyaret hem de yatırımcı bulmak amaçlı gitti. Oradaki yatırımcıların da Türkiye'ye yatırım yapmak için Türkiye'de biraz daha devalüasyon olmasını istiyorlar. Yatırımcılar tüm dünya da yatırımlarını yapmadan önce yatırım yapacağı ülkelerde bir devalüasyonu bekliyorlar. Bu devalüasyon noktasına geldikten sonra yatırımlarını yapıyorlar ve bundan sonra bu hızlı artışlar kesiliyor ondan sonra düşmeye başlıyor. Halk bu durumlarda panik yapmasın bunların hepsi bir yere çıktıktan sonra, yatırımcıların gelmesiyle düşmeye başlayacaktır. Özellikle döviz kuru normal hayata tekrar dönecektir” şeklinde konuştu.

Güncel döviz fiyatları

Doların alış: 26,85 TL

Dolar satış: 27,40 TL

Euro alış: 30,00 TL

Euro satış: 30,60 TL.