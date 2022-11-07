Döviz kuru sakin, altın yukarı yönlü hareket edebilir

Altın ve döviz kurları alım satımında yeni haftaya dair değerlendirmeler yapan Sarraf İhsan Gülderdi, geçtiğimiz hafta altının ONS bölgesinde yukarı yönlü hareketler sergilediğini hatırlattı. Bunda Amerikan merkez bankası FED’in faiz artırma kararının etkili olduğunu belirten Gülderdi, “Bin 620 dolara kadar düşen ONS bin 680 dolara kadar çıktı. Bu da has altın fiyatında 980 liradan bin 10 liraya kadar çıkmasına sebep oldu. FED’in faiz artırımı da bunda etkili oldu. 75 baz puan kadar artırım yapıldı. Bununla birlikte Türkiye’de faizlerin aşağı yönlü hareketlerini görüyoruz. Döviz fiyatlarının ülkemizde şu anki rakamlarda tutulacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fiyatlamaları bu şekilde yapıyor. Altında bin liranın aşağısındaki fiyatların alım fırsatı olduğunu söylemiştik ama uzun vadede bin 200’lü fiyatları göreceğiz de demiştik. Yavaş yavaş o rakamlara doğru gidileceğini tahmin ediyoruz. Bunları yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Bu hafta Dolar ve Euro’da bir hareketlenmenin olmayacağını düşündüklerini dile getiren Sarraf Gülderdi, “Dolarda değil de ONS’da yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Altın fiyatlarının yukarı yönlü sıçraması büyük ihtimal ONS bölgesinin 2 bin dolara kadar çıkmasıyla birlikte olacak. Bu hafta dünya üzerinde bir haber akışı gözlenmiyor. Çünkü ülkemiz özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu fiyatlarda tutulmasını istiyor. ONS bölgesinde de tekrar bin 700’lü rakamlara kadar çıkabileceği, bu da has altının aşağı yukarı bin 30 liraya, çeyrek altının da bin 680 liraya çıkabilmesini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Altın ve Döviz fiyatları ise şu şekilde;

Has altın: 1008 - 1010 lira arasında,

22 ayar altın: 975 lira,

Çeyrek altın: 1660 lira,

Dolar: 18,70 lira,

Euro: 18,60 lira.